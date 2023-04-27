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بديلاً للمذيعين.. سويسرا تستعين بالذكاء الصناعي
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بديلاً للمذيعين.. سويسرا تستعين بالذكاء الصناعي

بديلاً للمذيعين.. سويسرا تستعين بالذكاء الصناعي

بديلاً للمذيعين.. سويسرا تستعين بالذكاء الصناعي
٠٤:٣٦:٠٠ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت المحطة الإذاعية السويسرية “كولور 3″، اليوم الخميس، أنها ستبث جدولاً على مدار يوم كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي تماماً، ابتداء من الساعة 6 صباحًا (0400 بتوقيت جرينتش)، على ما أفادت عبر “تويتر”.

وكانت مساهمات الكلمات المنطوقة لقناة الموسيقى التابعة للإذاعة العامة السويسرية “آر تي إس” الناطقة بالفرنسية، تدور في معظمها حول الذكاء الاصطناعي، الذي تم إنتاجها بمساعدة برنامج الروبوتات الصوتية “شات جي بي تي”، والذي تسبب في إثارة ضجة منذ نهاية العام الماضي.

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استنساخ أصوات مقدمي البرامج

وتم استنساخ أصوات مقدمي البرامج من قبل، واستخدمت هذه الأصوات المستنسخة في إجراء مقابلات مع نماذج مستنسخة من الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، من بين آخرين.

ويقول مقدم العرض المفترض، الذي لا يمكن تمييز صوته عن صوت الصحفي الحقيقي: “يبدو الأمر كما لو كانت المحطة الإذاعية السويسرية “كولور 3، ولكن تم استخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من المذيعين”.

وتقدم هيئة الإذاعة العامة السويسرية برامجها بجميع اللغات الرسمية الأربع في سويسرا: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية.

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الكلمات الدلالية:
الإذاعة السويسرية كولور 3 الذكاء الاصطناعي قناة الموسيقى التابعة للإذاعة العامة السويسرية

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