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بالفيديو.. شابان ينجوان بأعجوبة من الغرق مع سيارتهما في سيول الرياض
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بالفيديو.. شابان ينجوان بأعجوبة من الغرق مع سيارتهما في سيول الرياض

بالفيديو.. شابان ينجوان بأعجوبة من الغرق مع سيارتهما في سيول الرياض

بالفيديو.. شابان ينجوان بأعجوبة من الغرق مع سيارتهما في سيول الرياض
٠٤:٠١:٥١ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة شابين من الغرق بأعجوبة من الغرق في سيول وادي تساح بالحوطة جنوب الرياض.

سيول وأمطار غزيرة على محافظات الرياض

ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار جرت السيول اليوم الخميس، بمحافظات الرياض خاصة حريملاء والقويعية والحريق والزلفي والدلم وغيرها.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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