بالتفاصيل.. جامعة القصيم تُعلن مواعيد التقديم على برامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة القصيم عن موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للعام الجامعي المقبل 1445هـ.

موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا

وأوضحت أن ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 20 / 10 / 1444هـ، حتى يوم السبت 30 / 10 / 1444هـ .

وأضافت أن عمادة الدراسات العليا تستقبل طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

وذلك وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية في الجامعات.

83 برنامجًا في الدراسات العليا

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، لتشمل 83 برنامجًا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها :

19 برنامجًا في الدكتوراه.

64 برنامجًا للماجستير.

كما حددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، حيث يمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال هذا الرابط..

الشروط العامة للقبول:

يشترط للقبول في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) بصفة عامة مايلي:

1 – أن يكون حاصل على نتيجة في اختبار القدرات العامة للجامعيين أثناء فترة التقديم أو قبله والذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم.

2 – نتيجة اجتياز الدرجة المحددة للبرامج التي تشترط اختبار اللغة الإنجليزية STEP اوQUEPT أثناء فترة التقديم او قبله.

3 – أن يكون المتقدم سعودياً أو على منحة دراسية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.

4 – أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة سعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.

للمتقدمين على برامج الدكتوراه يمكن قبول افادة بالتخرج شريطة ما يلي:

1 – تم اجتياز مناقشة الماجستير بنجاح وتم رصد درجة مقرر الرسالة في السجل الأكاديمي(خريج) ولم يتبقى له سوى اصدار وثيقة التخرج.

2 – المتوقع تخرجهم في مرحلة البكالوريوس من جامعة القصيم او من خارجها يجب أن يكون المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن (4.50) للتخصصات النظرية، و (4.25) للتخصصات التطبيقية.

رسوم التقديم 100 ريال (مئة ريال سعودي) (غير مستردة)

رسوم الدراسة حسب ما يلي:

1 – رسوم الدراسة للفصل التكميلي الواحد 5000 ريال (خمسة آلاف ريال سعودي)

2 – رسوم الدراسة لمرحلة الماجستير تبدأ من 40000 ريال، ولمعرفة المزيد من تفاصيل الرسوم لكل برنامج الضغط على اسم البرنامج.

3 – رسوم الدراسة لمرحلة الدكتوراه تبدأ من 60000 ريال، ولمعرفة المزيد من تفاصيل الرسوم لكل برنامج الضغط على اسم البرنامج.

4 – الرسوم الدراسية إذا تجاوز المدة النظامية للدراسة في مرحلة الماجستير 5000 آلاف ريال لكل فصل دراسي .

5 – الرسوم الدراسية إذا تجاوز المدة النظامية للدراسة في مرحلة الدكتوراه 5000 آلاف ريال لكل فصل دراسي .

* المستندات المطلوب:

المستندات المطلوب رفعها على الموقع عند تعبئة البيانات في موقع الجامعة:

1 – الهوية الوطنية.

2 – السجل الأكاديمي.

3 – وثيقة تخرج البكالوريوس للمتقدمين والمتقدمات على برامج الماجستير.

4 – وثيقة تخرج الماجستير للمتقدمين والمتقدمات على برامج الدكتوراه.

5 – صورة من جواز السفر ساري المفعول (سنة على الأقل) للمتقدمين و المتقدمات(دول مجلس التعاون الخليجي)(المنحة الخارجية) (لغير السعوديين).

6 – صورة من الإقامة وجواز السفر ساري المفعول (سنة على الأقل) لطلاب وطالبات المنح (للمتقدمين للمنحة الداخلية) (لغير السعوديين).