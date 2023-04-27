بهذه المناطق.. “الحصيني يُحذر من أمطار وبرد خلال الـ 36 ساعة القادمة

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حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

الحالة المطرية تبدأ مساء اليوم

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية تبدأ مساء اليوم الخميس وتستمر حتى غد الجمعة، بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر.

أمطار خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد

وأضاف أن الأمطار تكون من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء “متفرقة” من وسط وشمال وغرب وجنوب وشرق المملكة تسبق برياح نشطة.

تلاشي الحالة الممطرة السادسة عشر

كما توقع أن تتقلص وتلاشي الحالة الممطرة السادسة عشر عن معظم مناطق المملكة،

وانحسار الأمطار نواحي المناطق الجنوبية الغربية والغربية من المملكة خاصة المرتفعات.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة،

مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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