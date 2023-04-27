عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية

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أعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة” للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

باحث قانوني.

أخصائية تمريض (9 وظائف).

فني تخطيط كهربائية الدماغ.

فني تجبير بالجبس.

طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).

أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).

أخصائي أول علم النفس السريري.

أخصائي علم النفس السريري.

طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).

مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).

أماكن العمل: