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عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية
٠٣:٠١:٤٠ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة” للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  باحث قانوني.
  •  أخصائية تمريض (9 وظائف).
  •  فني تخطيط كهربائية الدماغ.
  •  فني تجبير بالجبس.
  •  طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).
  •  أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).
  •  أخصائي أول علم النفس السريري.
  •  أخصائي علم النفس السريري.
  •  طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).
  •  مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).

أماكن العمل:

  •  إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
  •  مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
  •  مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
  •  مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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