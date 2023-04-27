عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة” للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- باحث قانوني.
- أخصائية تمريض (9 وظائف).
- فني تخطيط كهربائية الدماغ.
- فني تجبير بالجبس.
- طبيب مقيم قسم الطوارئ (3 وظائف).
- أخصائي نطق وسمعيات (وظيفتان).
- أخصائي أول علم النفس السريري.
- أخصائي علم النفس السريري.
- طبيب نائب أول قسم جراحة العظام (وظيفتان).
- مدرب صيانة طائرات (5 وظائف).
أماكن العمل:
- إدارة الإخلاء الطبي الجوي بالرياض.
- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
- مستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.
- مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضا:
بدء التقديم في وظائف وزارة الدفاع عبر هذا الرابط الآن
من جندي إلى رقيب.. بدء التقديم في وظائف وزارة الدفاع عبر هذا الرابط