الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض

تواصل – فريق التحرير:

في آخر تطورات الشأن السوداني، أعلن الجيش اليوم الخميس، أن الأيام القادمة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض.

وأوضح أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدا باستثناء ولاية غرب دارفور، قوات الدعم السريع ما زالت تستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق وسط الخرطوم.

تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا

وكشف الجيش السوداني أنه تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا وجنوب السودان ومنظمة “الإيجاد”، وأنه يدرس جميع مقترحات الوساطة.

شروط مبادرة الوساطة

وأكد أن البرهان تسلم مبادرة من الإيجاد ووافق عليها مبدئيًا، وهي تتضمن تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية

وإيفاد ممثل من القوات المسلحة وآخر من الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وقال رئيس المفوضية الإفريقية: إن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي يبذلان جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في الخرطوم.

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وكشف مدير الهلال والصليب الأحمر الدولي بالسودان، أن هناك 6 ملايين شخص في الخرطوم وحدها بحاجة إلى المساعدة،

مؤكدًا أن الحاجة أصبحت ماسة لإيصال المعونات الغذائية الأساسية للسودانيين.

وأضاف أن هناك أكثر من 20 ألف لاجئ سوداني نزحوا باتجاه تشاد، إلى جانب 6 ملايين شخص في الخرطوم وحدها بحاجة إلى المساعدة.

وبين مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إصابة نحو 50 ألف طفل سوداني بسوء تغذية حاد توقفوا عن العلاج جراء المعارك.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

فيما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، الدعوة لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والعودة إلى الالتزام بالاتفاق الإطاري.

إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية بينهم 119 مواطنًا سعوديًا منذ بداية عمليات الإجلاء من السودان.