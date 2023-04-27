الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بالتفاصيل.. جامعة القصيم تُعلن مواعيد التقديم على برامج الدراسات العليا
عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية
صحيفة أمريكية تعتذر للمسلمين بعد رسم كاريكاتوري “معاد للإسلام”
بهذه المناطق.. “الحصيني يُحذر من أمطار وبرد خلال الـ 36 ساعة القادمة
تحذير من الدفاع المدني بخصوص مروجي المخدرات
تحذير من “الدفاع المدني” بأمطار غزيرة .. التفاصيل

الرئيسية

 /

محليات

 /

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت
٠٢:٢٠:٢٥ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا بشأن احتساب مكافأت خارج الدوام ضمن الراتب الذي يتعين الإفصاح عنه.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان الحصول على مكافأة خارج الدوام يحسب من ضمن الراتب؟ علما بأنها تنزل مرتين أو ثلاثه مرات بالسنة؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

اقرأ أيضًا:

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي

مراجعة البنك فورًا في تلك الحالة

وفي إفادة سابقة، طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي على الرغم من تأكيد “الصرف” بمراجعة البنك.

وحدد في رده على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الصدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار:
-نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”
-نوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة”
-من خلال الرابط (اضغط هنا).
حساب المواطن للمستفيدين: يجب عليكم مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

وطالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي بمراجعة البنك على الفور.

جاء ذلك في رد على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة من حساب الموطن – دعم شهر أبريل، وتفاجأ بعبارة “حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف”.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع

-اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

عاجل.. حساب المواطن يزف نبأ سارا بخصوص الدعم المخصص للمسجلين في التأمينات

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

الكلمات الدلالية:
62التسجيل في حساب المواطن أخبار حساب المواطن استحقاق حساب المواطن اعتراض حساب المواطن الدعم الإضافي الدفعة 64 من حساب المواطن الدفعة 65 من حساب المواطن الدفعة 66 من حساب المواطن برنامج حساب المواطن تحديث حساب المواطن تسجيل حساب المواطن حساب المواطن حساب المواطن 1443 حساب المواطن السعودي حساب المواطن تسجيل حساب المواطن تسجيل جديد دخول حساب المواطن دعم حساب المواطن دفعة شهر مايو دفعة مارس من حساب المواطن رابط حساب المواطن رقم حساب المواطن سجيل في حساب المواطن شروط حساب المواطن صرف مستحقات الدفعة طريقة التسجيل في حساب المواطن طريقة التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال كم الدعم الإضافي؟ موعد صرف دفعة مايو من حساب المواطن

مواد ذات صلة

المزيد
تغريم مواطن 460 ألف ريال بعد ثبوت مخالفات مقامة عليه من “السوق المالية”

تغريم مواطن 460 ألف ريال بعد ثبوت مخالفات مقامة عليه من “السوق المالية”

٠٨:٠٦ ص، الأربعاء، ١١ ديسمبر ٢٠١٣
مغردون يكرّمون أمهاتهم بعبارات مؤثرة على «تويتر»

مغردون يكرّمون أمهاتهم بعبارات مؤثرة على «تويتر»

١٠:٥٧ ص، الأحد، ٣١ يوليو ٢٠١٦
العمل: لا استثناء لأي جنسية أو مهنة من توطين الـ 12 نشاطاً

العمل: لا استثناء لأي جنسية أو مهنة من توطين الـ 12 نشاطاً

٠٤:١١ م، الخميس، ١٥ فبراير ٢٠١٨
بتر رجل معتمرة مصرية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بسبب خطأ لعامل

بتر رجل معتمرة مصرية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بسبب خطأ لعامل

٠٧:٠٧ م، الأثنين، ٠٦ فبراير ٢٠١٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *