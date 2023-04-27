عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت

تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا بشأن احتساب مكافأت خارج الدوام ضمن الراتب الذي يتعين الإفصاح عنه.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان الحصول على مكافأة خارج الدوام يحسب من ضمن الراتب؟ علما بأنها تنزل مرتين أو ثلاثه مرات بالسنة؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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مراجعة البنك فورًا في تلك الحالة

وفي إفادة سابقة، طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي على الرغم من تأكيد “الصرف” بمراجعة البنك.

وحدد في رده على استفسار لأحد المستفيدين بهذا الصدد في حسابه عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-في حال كانت الدفعة “مدفوعة” يرجى مراجعة البنك، و التأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار:

-نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي” لم يتم استلام الدفعة”

-من خلال الرابط (اضغط هنا).

حساب المواطن للمستفيدين: يجب عليكم مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

وطالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي بمراجعة البنك على الفور.

جاء ذلك في رد على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة من حساب الموطن – دعم شهر أبريل، وتفاجأ بعبارة “حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف”.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع

-اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات”

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.