تحذير من “الدفاع المدني” بأمطار غزيرة .. التفاصيل

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا من فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 10 مساءً.

الحالة المطرية تشمل هذه المحافظات

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد فإنه يحذر من أمطار على عسير تشمل، ” أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة”.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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