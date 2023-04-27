تحذير من الدفاع المدني بخصوص مروجي المخدرات

تواصل – فريق التحرير:

نشر الدفاع المدني “إنفوجرافا” للتوعية بخطورة المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع.

وقال: “للمخدرات آثار أمنية واقتصادية واجتماعية ، ساهم في الإبلاغ عن مهربيها ومروجيها”.

طرق التواصل

وأوضح أنه يجب الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة عبر رقم البلاغات 995 أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

أو بأحد الأرقام التالية:

911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية

999 في بقية مناطق المملكة.

وأضاف: “علما بأن جميع البلاغات تعالج بسرية تامة”.

في سياق متصل، قال الكاتب عبد العزيز اليوسف، إن مروجي المواد المخدرة يلجأون إلى مسارات محدثة من أساليب الخبث والخبائث، ويتفنون في ابتكار طرائق لخداع المجتمعات المستهدفة وأفرادها.

المستهدفون من جانب مروجي المواد المخدرة

وأضاف “اليوسف” في مقاله بصحيفة “الرياض” والذي جاء بعنوان “المخدرات وفلسفة الإغواء فالاستحواذ” أن هؤلاء المروجين يستهدفون فئات معينة في المجتمع هم:

1 – أهل المستويات العلمية البسيطة التي تكون على استعداد للتجريب.

2- ضعاف الوازع الديني.

بينما لا يتم التركيز على كبار السن أو أصحاب الوعي والعلم والفهم والثقافة.

وأشار إلى أن المروجين يستهدفون صرف الفرد عن دينه وأخلاقه، وتكسير علاقاته، وتشويه أفكاره بمؤثرات مختلفة عبر الوسائل الاتصالية والتواصلية الممكنة ومحتواها كالأفلام والقصص والروايات، ورسائل الإقناع والتوجيه والتضليل.

وأضاف: هؤلاء يستغلون حالة الفرد و الأوضاع المجتمعية إن كانت مرفهة، أو فقيرة، أو مندفعة نحو الانفتاح غير الموزون والتقليد الخانع على اعتبار أن المخدرات موضة أجنبية تروج لها الدعايات والإعلانات والتسويق الفني وتضمين الرسائل والمحتوى الإعلامي المشحون بدفع المتلقي للتأثر بذلك المحتوى والتفاعل معه.

المملكة على جاهزية تامة لصد محاولات تهريب المخدرات

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، في وقت سابق، أن منافذ المملكة على جاهزية تامة بأحدث التقنيات لصد محاولات تهريب المخدرات مهما تعددت أشكالها ووسائلها.

وكشف أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 2.4 مليون حبة كبتاجون، تم بعد العثور عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى المملكة عبر منفذ الربع الخالي، وميناء جدة الإسلامي. وأضاف أن الهيئة تمكنت في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 1.213.378حبة كبتاجون، بعد العثور عليها مُخبأة داخل إرسالية (أبواب) وردت عبر المنفذ، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجاويف الأبواب. وأشار إلى أنه في المحاولة الثانية، تمكنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط 1.215.353حبة كبنتاجون، عُثر عليها مخبأة في شحنة أسمنت، بعد إخفاء الحبوب داخل أكياس الإرسالية.

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