عاجل.. قرار مهم من الضمان الصحي حول خدمات الرعاية الصحية

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس الضمان الصحي أنه أصدر اليوم الخميس، قرارًا بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة.

إيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي بإيقاف اعتماد أحد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدينة جدة، وذك بسبب عدم الالتزام بأنظمة ولوائح المجلس.

حماية أطراف العلاقة التأمينية

وتهيب الأمانة العام للمجلس، بكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بضرورة التقييد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس والتي تهدف إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.

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وأكد أن القطاع الصحي يشهد تحولًا نوعيًا منذ إطلاق رؤية2030 نحو الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودتها وتسهيل الوصول إليها.

وأشار في الوقت نفسه ، إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي الخاص، تجاوز اليوم 11.8 مليون مستفيد.

رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة

وأشارت إلى أن مجلس الضمان الصحي، يسعى إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي التأمين الصحي الخاص وتسهيل حصولهم عليها وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة الإستراتيجية.