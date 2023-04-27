بالتفاصيل.. خطوات تساعدك على ضبط نومك بعد رمضان

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يعاني كثير من الناس من اضطرابات في في النوم منذ انتهاء شهر رمضان.

وقدم الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، نصائح تساعد على تعديل وقت النوم بعد شهر رمضان.

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خطوات تساعد على تعديل وقت النوم بعد رمضان:

1- أخر وقت نومك كل يوم ساعتين حتى تصل للوقت المناسب

2- تجنب القهوة والشاهي 4 ساعات قبل النوم.

3- الابتعاد عن الأجهزة الذكية والإضاءة في غرفة النوم.

4- استخدام الميلاتونين في البداية لتحفيز النوم.

5- العشاء الخفيف.

وعلاوة على مسبق حدد موقع “ويب طيب” مجموعة من الطرق لعلاج اضطرابات النوم والأرق بعد شهر رمضان:

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1. حدد موعدًا للنوم

يمكنك تحديد روتين يومي للنوم بعد انتهاء شهر رمضان، استلق وحاول تصفية ذهنك ولا تفكر في أي شيء.

إذ قد يساعدك الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم في تعويد جسمك على النوم بشكل أفضل.

2. تجنب القيلولة

عليك أن تتجنب أخذ قيلولة أثناء ساعات النهار حتى لو شعرت بالتعب، فهي قد تصعب عليك النوم خلال فترة الليل.

لهذا عند شعورك بالتعب أثناء النهار قم بعمل بعض التمارين للتخلص من الشعور بالنعاس.

3. تجنب الرياضة قبل النوم

إذا كنت مارست التمارين الرياضية خلال شهر رمضان بعد الإفطار لحرق الدهون وتوفير الطاقة في جسمك، حوّل مواعيد ممارسة الرياضة إلى الفترة النهارية وتجنب ممارسة التمارين العنيفة في وقت قريب من موعد النوم، إذ أنها تتسبب في بقائك مستيقظًا.

4. النوم على الجانب الأيسر

تأكد من النوم على الجانب الأيسر إذ أنه من أفضل الوضعيات لصحة جسم الإنسان.

فهي تتيح للجسم استخلاص العناصر الغذائية والتخلص من السموم بشكل أسرع من الوضعيات الأخرى.

إضافةً إلى ذلك فإن النوم على الجانب الأيسر يحسن صحة الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، ويسهل عملية ضخ الدم داخل وخارج عضلة القلب.

5. استعادة التمثيل الغذائي

غالبًا ما يزداد وزن بعض الأشخاص خلال شهر رمضان الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض التمثيل الغذائي.

لذلك من الأمور الواجب عليك القيام بها هي إعادة عملية التمثيل الغذائي إلى مسارها الصحيح.

إن تناول الطعام مرة واحدة في اليوم يضر بعملية التمثيل الغذائي لديك.

لذلك قم بتقسيم وجباتك على مدار اليوم، يمكنك التركيز على تناول وجبات أكثر لكن بكميات قليلة، إذ أن تقسيم الوجبات خلال اليوم تعد القاعدة الذهبية الأولى لتحسين عملية التمثيل الغذائي.

6. خصص الوجبة الدسمة في النهار

خلال شهر رمضان يكون تناول الطعام في الليل، لذلك عليك إخراج جسمك من روتين الأكل الليلي لتحافظ على صحة جسمك.

يمكنك تناول الجزء الأكبر من السعرات الحرارية التي تتناولها يوميًا في الصباح وتقليلها في الليل، ويمكنك أيضا تناول وجبات إفطار كبيرة مع الكثير من الفاكهة والبروتين، وتجنب تناول الطعام خلال الليل.