برواتب تزيد عن 3 آلاف ريال.. فرص تدريبة على رأس العمل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عن توفر عدد من الفرص التدريبية الشاغرة “للجنسين”، في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات:

الموارد البشرية، التسويق، الخدمة الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، السكرتارية.

العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الأشعة، التمريض.

الشروط:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ألا يكون قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

إجادة اللغة الإنجليزية.

يرجى التسجيل في برنامج (تمهير) قبل التقديم على الفرصة المعلنة.

مزايا برنامج “تمهير”:

مكافأة مالية (3,000) ريال شهرياً للمتدرب لحملة البكالوريوس فأعلى و مبلغ (2000) ريال شهرياً لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

عن الشركة:

الشركة الوطنية للرعاية الطبية شركة مساهمة تأسست أول مستشفياتها عام 1967م المالك والمشغل لمستشفى رعاية الرياض ومستشفى رعاية الوطني ومركز رعاية لطب العائلة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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