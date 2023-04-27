سارع بالتقديم.. مجلس الضمان الصحي يوفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

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أعلن مجلس الضمان الصحي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي

1 – محلل أول في أداء القطاع والامتثال

* المؤهلات والخبرات:

– إجادة اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

– مطلوب شهادة في التأمين أو أي شهادة أخرى معادلة

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو الصحة العامة أو مجال ذي صلة

– خبرة في تحليل البيانات والبحوث الميدانية والدراسات والمصادر الأخرى وإعداد التقارير

2 – مدير المشتريات والعقود

* المؤهلات والخبرات:

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط).

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة

– خبرة في تخطيط المشتريات والمناقصات وإدارة البائعين وإدارة العقود

3 – رئيس قسم تميز الأعمال

* المؤهلات والخبرات:

– يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة (متوسط)

– خبرة في التميز التجاري ونظام إدارة الجودة ISO

– أكثر من 7 سنوات من الخبرة ذات الصلة مع 3 سنوات على الأقل من الخبرة في دور إداري

4 – مدير التنفيذ

* المؤهلات والخبرات:

– إتقان اللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة.

– خبرة في قوانين الهيئات الرقابية والقانون المدني والقانون التجاري

– خبرة سابقة في إدارة الإنفاذ في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية

– التعليم والشهادات: درجة البكالوريوس في القانون أو في مجال ذي صلة

طريقة التقديم

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 26 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على هذا الرابط .

أو أرسل سيرتك الذاتية إلى البريد، وتأكد من كتابة المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني

المصدر – (اضغط هنا).