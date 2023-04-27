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أخطر من الحمّامات العامة.. الهواتف تسبب أضرارًا صحية بالبشرة
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أخطر من الحمّامات العامة.. الهواتف تسبب أضرارًا صحية بالبشرة

أخطر من الحمّامات العامة.. الهواتف تسبب أضرارًا صحية بالبشرة

أخطر من الحمّامات العامة.. الهواتف تسبب أضرارًا صحية بالبشرة
١٢:٥٢:٤٤ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لطالما حذر الأطباء من خطر الملوثات التي تحملها هواتفنا إلى الحد الذي تقول العديد من الدراسات إنها تشكل خطرًا أكبر من الحمّامات العامة.

وفي أحدث التحذيرات، قالت اختصاصية الأمراض الجلدية الطبيبة، مامينا توريجانو، إن الهواتف المحمولة تتسبب بمشاكل جلدية منها ظهور حب الشباب.

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الحفاظ على نظافة الهواتف

وأضافت أن “الحفاظ على نظافة الهواتف أمر بغاية الأهمية، فهذه الأجهزة مغطاة بالبكتيريا، حيث أوضحت بعض الدراسات أن هواتفنا فيها بكتيريا أكثر بكثير من الحمامات العامة”.

وأشارت إلى أن تلك البكتيريا تنتقل للوجه بمجرد أن نجيب على المكالمة ما يزيد خطر الإصابة بالمشاكل الجلدية، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

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وطرحت مامينا كيفية التخلص من تلك المشكلة المؤرقة.

وقالت: “يمكنك القيام بذلك عن طريق مسحها بمناديل مبللة مضادة للبكتيريا، كما يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة بالماء والصابون، أو استخدام قطعة قماش بها 70 بالمئة كحول”.

وأشارت إلى أن هذه الحلول يمكن أن تساعد في معالجة حب الشباب.

الكلمات الدلالية:
أضرار الهاتف على البشرة الحفاظ على نظافة الهواتف ملوثات الهاتف

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