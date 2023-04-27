الخطوط الجوية السعودية: نفخر بـ أجمل هبوط في العالم (فيديو)

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نشرت الخطوط الجوية السعودية، مقطع فيديو لما وصفته بأنه “أجمل هبوط في العالم” تظهر فيها هبوطًا سلسًا ومتقنًا لإحدى طائراتها.

ولم تكشف عن تفاصيل إضافية عن الرحلة أو قائد الطائرة أو مكان الهبوط، إذ اكتفت بالتعليق: “نقدّر حرصكم على سلامتنا.. ونفخر بأجمل هبوط في العالم”، مستشهدة بوسم “اليوم العالمي للطيارين”.

ويحتفل طيارو العالم في يوم 26 من إبريل من كل عام باليوم العالمي للطيارين.

أكثر من 4 مليارات مسافر سنويًا

ويباشر الطيارون نقل أكثر من 4 مليارات مسافر سنويًا حول العالم.

ويدعم قطاع الطيران 65.5 مليون وظيفة حول العالم في مختلف المجالات بسبب النشاط الاقتصادي والسياحي للطيران.

ويحقق عوائد مالية بقيمة 2.7 تريليون دولار أمريكي في النشاط الاقتصادي العالمي.

ويتيح فرص عمل لأكثر من 10 ملايين رجل وامرأة في مجال الطيران، لضمان تشغيل قرابة 120 ألف رحلة، ونقل ما يصل إلى 12 مليون مسافر بشكل يومي وإيصالهم إلى وجهاتهم بأمان.

ويسهم قطاع الطيران في دعم النشاط الاقتصاد العالمي بما لا يقل عن 3.6 بالمئة، وفق بحث أجرته مجموعة عمل النقل الجوي (ATAG).

نقدّر حرصكم على سلامتنا 👨🏻‍✈️

ونفخر بأجمل هبوط في العالم 🫡#اليوم_العالمي_للطيارين 💙 pic.twitter.com/SJarDK0bdy — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) April 26, 2023

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