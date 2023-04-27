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الذهب يرتفع 0.4 عالميًا ويضغط على الدولار

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الذهب يرتفع 0.4 عالميًا ويضغط على الدولار

الذهب يرتفع 0.4 عالميًا ويضغط على الدولار

الذهب يرتفع 0.4 عالميًا ويضغط على الدولار
١٢:١٩:٤٣ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

صعدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، عالمًيا مستغلة  ضعف الدولار‘ إذ أن العلاقة بينهما عكسية، فكلما زاد سعر الدولار تراجع الذهب والعكس.

ويضغط الدولار القوي على سعر الذهب عالميًا ويجذبه لأسفل، ومع تخلي حائزو الورقة الخضراء عنها يرتفع المعدن الأصفر.

بيانات الفيدرالي 

في الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي” الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1996.50 دولار للأوقية “الأونصة”، بحلول الساعة (02:30) بتوقيت جرينتش.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 2005.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المئة خلال اليوم، ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ارتفاع أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، ارتفعت أسعار الذهب، و بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.57 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.44 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.38 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.18، وعيار 14 بـ 140.92، وعيار 12 سجل 120.79 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7513 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1691 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.571 ريال.

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