الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
حرس الحدود يواصل تقديم الدعم للمشاركين في عمليات الإجلاء من السودان
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حرس الحدود يواصل تقديم الدعم للمشاركين في عمليات الإجلاء من السودان

حرس الحدود يواصل تقديم الدعم للمشاركين في عمليات الإجلاء من السودان

حرس الحدود يواصل تقديم الدعم للمشاركين في عمليات الإجلاء من السودان
١١:٥٢:٥٥ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

يواصل حرس الحدود تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عملية إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي.

ويأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء، والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء.

إجلاء 180 شخصًا من السودان

وعلى متنها أكثر من 180 شخصًا، وصلت سفينة الإجلاء الثامنة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، حيث تم إجلاء 180 شخصًا من السودان إلى جدة.

إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية

فيما كشفت فيه وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية بينهم 119 مواطنًا سعوديًا منذ بداية عمليات الإجلاء من السودان.

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المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

فيما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، الدعوة لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والعودة إلى الالتزام بالاتفاق الإطاري.

تجدد الاشتباكات بالخرطوم

يأتي هذا وسط تجدد الاشتباكات بالخرطوم بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة ومنطقة شرق مطار الخرطوم الدولي.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح.

ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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