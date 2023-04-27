3 مشروبات لا غنى عنها للحصول على نوم جيد

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كشف خبير تعذية عن ثلاثة مشروبات يمكن أن تساعد في تعزيز النوم بشكل أفضل.

قال جيس بلوم، مدرب التغذية، إن “نظامنا الغذائي يلعب دورًا أساسيًا ليس فقط في مقدار النوم الذي نحصل عليه كل ليلة، ولكن أيضًا في نوعية هذا النوم”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “بما أن المشروبات التي نستهلكها تشكل جزءًا كبيرًا من وجباتنا الغذائية، نحتاج إلى التفكير مليًا في ما نشربه ومتى نشربه، خاصة إذا كنا نكافح من أجل النوم”.

وتابع: “من الجيد دائمًا التحدث إلى أخصائي رعاية صحية إذا كنت تواجه صعوبة في النوم، ولكن بعض المشروبات المذكورة أدناه ساعدت أيضًا العديد من الأشخاص على تحسين جودة نومهم”.

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شاي البابونج

الشاي الطبيعي المستخلص من زهور نبات البابونج المجففة له تأثير مهدئ، “يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات وتقليل القلق ، مما قد يجعل النوم أسهل”، وفق بلوم.

غالبًا ما يستخدم شاي البابونج كعلاج طبيعي للأرق ومشاكل النوم الأخرى. و”تشير الدراسات إلى أنه قد يساعد في تحسين نوعية النوم ومدته”، إذ أفاد أولئك الذين شربوا شاي البابونج بحصولهم على النوم بشكل أسرع.

اللبن

في حين أن تناول منتجات الألبان قبل النوم ارتبطت بشكل متناقل بالكوابيس، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للحليب.

وقال بلوم: “يحتوي الحليب على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يحوله الجسم إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في النوم. يمكن أن يساعد تناول الحليب قبل النوم في تعزيز النوم بسبب وجود التربتوفان”.

وشدد على أنه “من المهم ملاحظة أن تأثير الحليب على النوم قد يختلف من شخص لآخر”.

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شاي بلسم الليمون

بلسم الليمون أحد الأعشاب التي تتميز برائحة الليمون من عائلة النعناع نفسها، وله تأثير في الحصول على النوم الجيد وتقليل القلق.

قال بلوم: “تشير بعض الأبحاث إلى أن بلسم الليمون قد يكون له تأثير مهدئ على الجسم والعقل، مما قد يساعد في تحسين نوعية النوم”.

أضاف: “يمكن شراؤه بسهولة من معظم محلات السوبر ماركت والمتاجر الصحية، حيث أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات بلسم الليمون أفادوا بأنهم يشعرون بقلق أقل واسترخاء أكثر، مع جودة نوم أفضل من أولئك الذين لم يتناولوا المكملات”.

وتابع: “طالما أن شاي بلسم الليمون الذي اشتريته طبيعي تمامًا ولا يحتوي على مكونات مضافة مثل الكافيين، فيمكن أن يكون هذا جيدًا قبل النوم”.