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اليورو يستقر عند 4.14.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يستقر عند 4.14.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يستقر عند 4.14.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
١٢:٤٨:٤٥ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإليكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الخميس الموافق 27 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67ص

فرنك سويسري 4.20

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اليورو يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

أسعار العملات الأجنبية أمس 

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.68

فرنك سويسري 4.22

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الكلمات الدلالية:
الجنيه الاسترليني الدولار الريال العملات اليورو

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