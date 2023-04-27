تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الحصول على حافز الاستدامة.

تصدر هاشتاق “الراتب”، الترند، صباح اليوم الخميس، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات يتساءلون عن راتب إبريل

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”، بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.

في أعقاب تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، وفي ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة، لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية.

مع العودة إلى مقاعد الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، رصدت تقارير صحفية غيابًا ملحوظًا يين الطلاب في العديد من مدارس مراحل التعليم العام بالمنطقة الشرقية.

أكد نائب وزير النقل، الدكتور رميح الرميح، أن تجربة المركبات ذاتية القيادة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع الخدمات اللوجستية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

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