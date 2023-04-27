أخبار السعودية.. موعد صرف راتب أبريل وحافز الاستدامة وجديد اختبارات الطلاب وتحذيرات الأرصاد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
توضيح جديد من الموارد البشرية حول شروط حافز الاستدامة
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الحصول على حافز الاستدامة.
هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر”
تصدر هاشتاق “الراتب”، الترند، صباح اليوم الخميس، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات يتساءلون عن راتب إبريل
ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة في المملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.
اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ الأحد
تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.
”إنجاد”: وفاة مفقود “رويغب” في الرياض
أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”، بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.
لأولياء الأمور والطلاب.. كل ما تريد معرفته عن منصة مدرستي
في أعقاب تفشي جائحة كورونا في ديسمبر 2019، وفي ظل المخاوف من انتشار العدوى المميتة، لجأت العديد من دول العالم إلى تطبيق الدراسة عن بعد، عبر المنصات الإلكترونية.
غيابات وانصراف الطلاب في أول يوم دراسة (صور)
مع العودة إلى مقاعد الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، رصدت تقارير صحفية غيابًا ملحوظًا يين الطلاب في العديد من مدارس مراحل التعليم العام بالمنطقة الشرقية.
تعرَّف على مواصفات أول مركبة سعودية كهربائية ذاتية القيادة
أكد نائب وزير النقل، الدكتور رميح الرميح، أن تجربة المركبات ذاتية القيادة تأتي كجزء من مبادرة تبني أساليب النقل الحديثة، والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى الاستفادة من التقنيات ذات الصلة في قطاع الخدمات اللوجستية.
“الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار الرعدية على الرياض ومكة و6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.
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