وحملة اعتقالات.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – وكالات:

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية.

جولات استفزازية في ساحات الأقصى

ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وكثفت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، ودقّقت في بطاقات الوافدين إلى المسجد.

مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في الأغوار

كما اعتدى مستوطنون اليوم، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية عين ساكوت بالأغوار الفلسطينية.

مستوطنون يحطمون مركبة فلسطينية

في ذات السياق، حطم مستوطنون مركبة فلسطينية قرب بلدة تقوع جنوب مدينة بيت لحم، واعتدوا على سائقها، كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيًا قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.

الاحتلال يعتقل 5 مواطنين

وحسب وكالة “وفا”، فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من مخيم جنين، هاني عطا أبو رميلة على حاجز عسكري مفاجئ قرب بلدة الزبابدة جنوب جنين.

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ومن محافظة القدس، اعتقلت شابين من باب الأسباط، في القدس المحتلة بزعم مخالفته قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.