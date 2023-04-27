ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 211 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.57 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.44 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.38 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.18، وعيار 14 بـ 140.92، وعيار 12 سجل 120.79 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7513 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1691 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241,571 ريال.

أسعار الذهب أمس

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالمقارنة بأسعار أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.02 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 220.94 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 210.90 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 180.77، وعيار 14 بـ 140.60، وعيار 12 سجل 120.51 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7496 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1687 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 241.020 ريال.

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