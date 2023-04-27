توضيح جديد من الموارد البشرية حول شروط الحصول على حافز الاستدامة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الحصول على حافز الاستدامة.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة : أن يكون للموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد، أو أن يكون مسجلاً في قائمة أفراد برنامج توطين”.

وأفاد في رد منفصل، أن “من شروط الاستفادة من حافز الاستدامة: استمرار العامل في العمل دون انقطاع “.

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حافز الاستدامة

وحافز الاستدامة هو عبارة عن مكافأة مالية مقدمة من برنامج توطين لدعم العاملين المنتظمين في العمل، يصرف مرة واحدة وتقدر بأجر شهر عمل واحد فقط.

شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

-أن يكون العامل منتظمًا في عمله لمدة لا تقل عن 13 شهرًا دون انقطاع.

-ألا يكون العامل قد حصل على حافز الاستدامة من قبل.

-يجب أن يكون تقديم الطلب للحافز من العامل نفسه.

-أن يكون للعامل أو الموظف طلب دعم أجور في برنامج توطين معتمد تم تقديمه من جهة العامل التي يتبعها.

-يشترط أيضًا أن يكون العامل أو الموظف مسجلاً ضمن قائمة توطين للأفراد

-يجب ألا تتجاوز فترة التقديم على الطلب (30 شهرًا) من بداية التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

خطوات التقديم على حافز الاستدامة

– تسجيل البيانات بشكل صحيح على بوابة طاقات، وإجراء الخطوات التالية:

قم بالدخول على هذا الرابط لتسجيل الدخول على طاقات الوطنية https://eservices.taqat.sa

-يمكنك الاختيار والضغط على أيقونة “برامجنا“

-من البرامج اختر ”توطين“

– قم بالضغط على فواتير حافز الاستدامة

-قم بإضافة فاتورة

-ملء الحقول الفارغة والتي تمكنك من إضافة فاتورة

-قم بإرسال الطلب

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متى ينزل حافز الاستدامة؟

عند نهاية كل شهر ميلادي؛ فبمجرد قبول الطلب المقدم على حافز الاستدامة ودراسته واعتماده من قبل الجهات المعنية شرط أن يكون تم رفع الطلب قبل يوم 20 من الشهر.

أما في حالة رفع الطلب بعد هذا التاريخ، فيتم الصرف في نهاية الشهر الميلادي الذي يلي الشهر الذي تم فيه الطلب

كم حافز الاستدامة؟

أجر شهر واحد فقط = ( الأجر الاساسي+ بدل السكن )