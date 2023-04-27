شاهد.. وصول سفينة صينية لجدة قادمة من السودان على متنها 326 شخصًا

تواصل – فريق التحرير:

وصلت سفينة حربية صينية، صباح اليوم الخميس، إلى ميناء جدة الإسلامي قادمة من السودان تحمل على متنها 326 شخصًا.

إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية

فيما كشفت وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية بينهم 119 مواطنًا سعوديًا منذ بداية عمليات الإجلاء من السودان.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

فيما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، الدعوة لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والعودة إلى الالتزام بالاتفاق الإطاري.

الهلال الأحمر السوداني: البلاد تتجه للأسوأ

وأعلن الهلال الأحمر السوداني، أن ما يحدث كارثة إنسانية كبيرة، وأن الوضع يتجه نحو الأسوأ بسبب تراجع خدمات المشافي.

تجدد الاشتباكات بالخرطوم

يأتي هذا وسط تجدد الاشتباكات بالخرطوم بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة ومنطقة شرق مطار الخرطوم الدولي.

تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا

وكشف الجيش السوداني أنه تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا وجنوب السودان ومنظمة “الإيجاد”، وأنه يدرس جميع مقترحات الوساطة.

فيما أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، أنه أجرى نقاشًا مثمرًا مع وزير خارجية المملكة حول الأزمة، وأنه يشكر المملكة على اهتمامها وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 من إبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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