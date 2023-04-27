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ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
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ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١٠:١٩:٠١ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و37 في شرورة وجازان.

وسجل 36 درجة في المدينة ووادي الدواسر، و35 درجة في جدة وينبع والأحساء،  و34 درجة في الدمام والعلا، و33 درجة في سكاكا والصمان والدهناء والتنهات وحفر الباطن ورفحاء.

كما سجل 32 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 24 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 12 والقريات 13 درجة مئوية.

الباحة وحائل وأبها 14 درجة مئوية.

عرعر وتبوك 16وبريدة والداودمي 17 درجة.

والطائف والخرج والمجمعة 18 درجة مئوية.

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أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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