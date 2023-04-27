العلماء يقتربون من فك لغز الانفجارات الراديوية السريعة الغامضة

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توصل علماء الفلك في برنامج بحث كندي إلى اكتشاف مهم على طرق فهم أفضل للظاهرة الغامضة المعروفة باسم “الاندفاعات الراديوية السريعة”.

ومنذ اكتشافها في عام 2007، حيرت الاندفاعات الراديوية السريعة علماء الفلك. وهي عبارة عن اندفاعات من الضوء في الطيف الراديوي تتوهج بسرعة كبيرة، في غضون بضعة أجزاء من الألف من الثانية.

واكتشف مشروع التجربة الكندية لرسم خرائط كثافة الهيدروجين (CHIME)، 25 دفعة راديوية سريعة متكررة قادمة من الفضاء السحيق، و14 اندفاعًا مكررًا محتملاً. ويضاعف هذا الاكتشاف عدد الاندفاعات الراديوية السريعة المعروفة.

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آلاف الاندفاعات الراديوية السريعة

وتم اكتشاف آلاف الاندفاعات الراديوية السريعة، لكن القليل منها مصمم على التكرار، ولا تزال أصول هذه الإشارات اللاسلكية غير معروفة.

ويُعتقد أنها ناتجة عن انفجارات النجوم التي نشأت خارج مجرة درب التبانة.

والأنواع المختلفة من الاندفاعات الراديوية السريعة لها العديد من الخصائص التي تميزها عن بعضها البعض، بما في ذلك تردداتها، وفقًا لبيان صحفي صادر عن معهد دنلاب لعلم الفلك والفيزياء الفلكية.

وقالت الباحثة في المعهد أديزي إيبيك في بيان: “من المثير أن ترى (التجربة الكندية لرسم خرائط كثافة الهيدروجين أو CHIME) ومضات متعددة من نفس المواقع، لأن هذا يسمح بالتحقيق التفصيلي في طبيعتها (الاندفاعات الراديوية السريعة). لقد تمكنا من التركيز على بعض هذه المصادر المتكررة وحددنا بالفعل مجرات مرتبطة محتملة لاثنين منها”.

وفقًا للمعهد، فإن “اكتشاف مجموعة أكبر من الاندفاعات الراديوية السريعة المتكررة يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كانت تشترك في أصل مشابه لتلك التي لا تتكرر. قد تتكرر بعض الاندفاعات الراديوية السريعة بشكل غير منتظم بحيث لا يتم ملاحظتها كتكرار دفقات راديو سريعة”.

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زيادة كبيرة في عدد الانفجارات الراديوية السريعة

ورصد تلسكوب مشروع التجربة الكندية لرسم خرائط كثافة الهيدروجين وغيره من التلسكوبات المماثلة زيادة كبيرة في عدد الانفجارات الراديوية السريعة في السنوات الأخيرة.

ولاحظ فريق البحث جميع الاندفاعات المتكررة المعروفة، على الرغم من تكرار العديد منها مرة واحدة فقط في الأسبوع، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وقال الدكتور زيجي بليونيس، زميل ما بعد الدكتوراه في دنلاب، في بيان: “يمكننا الآن أن نحسب بدقة احتمالية أن دفعتين أو أكثر قادمة من مواقع مماثلة ليست مجرد مصادفة. كانت هذه الأدوات الجديدة ضرورية لهذه الدراسة ، وستكون مفيدة جدًا أيضًا لأبحاث مماثلة في المستقبل”.

وسجل علماء الفلك عددًا من الاندفاعات الراديوية السريعة منذ عام 2007، بعد ظهور التلسكوبات فائقة الحداثة.

وفي يونيو 2021، أُعلن أن باحثين كنديين اكتشفوا أكثر من 500 انفجار لاسلكي سريع خلال فترة 12 شهرًا بين عامي 2018 و2019، حسبما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” سابقًا.

في عام 2019، تمكن علماء الفيزياء الفلكية من تحديد موقع انطلاق انفجار لاسلكي سريع لأول مرة، من مجرة بعيدة كانت على بعد عدة بلايين من السنين الضوئية.