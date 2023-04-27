دراسة: التمييز في العمل يؤدي إلى زيادة ضغط الدم

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توصلت دراسة جديدة إلى أن التمييز في العمل يؤدي إلى زيادة ضغط الدم.

وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 1200 عامل أمريكي، أن أولئك الذين شعروا أنهم غالبًا ما يواجهون تمييزًا في العمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 54 في المائة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، مقارنة بغيرهم ممن لمن يعانوا من هذا التحيز.

وعلى مدار ثماني سنوات، أصيب الأشخاص الذين عانوا كثيرًا من التمييز في مكان العمل بارتفاع ضغط الدم بمعدل حوالي 4 في المائة كل عام.

وجاء ذلك بالمقارنة مع 2.5 في المائة سنويًا بين الأشخاص الذين نادرًا ما مروا بهذه التجارب أو لم يسبق لهم مطلقًا، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

وركز فريق البحث على 1246 مشاركًا في دراسة طويلة الأمد حول صحة ورفاهية الأمريكيين في منتصف العمر، كانوا لايعانون من ارتفاع ضغط الدم عندما شاركوا في الدراسة مجددًا (2004-2006).

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أسئلة عن التمييز في العمل

في البداية، أجاب المشاركون عن أسئلة تتعلق بالتمييز في مكان العمل، مثل، “كم مرة تشعر بأن مديرك يتجاهلك أو لا يأخذك على محمل الجد؟” و”كم مرة يستخدم زملاؤك في العمل الإهانات أو النكات الإثنية أو العرقية أو الجنسية؟”

وعلى مدى السنوات الثماني التالية، قال 319 مشاركًا إنهم قد تم تشخيصهم حديثًا بارتفاع ضغط الدم. وارتفعت الاحتمالات جنبًا إلى جنب مع مقدار التمييز في مكان العمل الذي أبلغ عنه المشاركون.

وكان ثلث الذين أبلغوا عن تعرضهم لأكبر قدر من التمييز أكثر عرضة بنسبة 54 في المائة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالثلث الأقل تعرضًا للتمييز.

وجاء ذلك بعد أن أخذ الباحثون في الحسبان العديد من المتغيرات الأخرى – مثل العمر والعرق والدخل ومستوى التعليم وممارسة الرياضة وعادات التدخين والشرب.

غير أن الخبراء قالوا إن الدراسة، التي نُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، لايمكن أن تثبت السبب والنتيجة.

وقال كبير الباحثين الدكتور جيان لي، الأستاذ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس: “لكن النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى التمييز في مكان العمل كعامل خطر محتمل لارتفاع ضغط الدم”.

وأضاف إن الدراسة تتبعت الموظفين، وأظهرت أن معاناتهم من ارتفاع ضغط الدم جاء بعد معاناتهم من التمييز.

علاوة على ذلك، أوضح لي أن هناك أسباب “معقولة بيولوجيًا” تشير إلى أن الوضع المليء بالضغوط يمكن أن يساهم في ارتفاع ضغط الدم.

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مخاطر الإجهاد المزمن

خلال أوقات التوتر، يستجيب الجسم بطرق مختلفة، بما في ذلك إفراز الهرمونات التي “تنشط” نظام القلب والأوعية الدموية.

بمرور الوقت، قد يزيد الإجهاد المزمن من تآكل الجسم، ويعوق قدرته على التعافي من الضغوطات الظرفية.

وحذر لي من أنه من الممكن أيضًا أن يتسبب التوتر المستمر في إحداث خسائر صحية بطرق “غير مباشرة” – مما يجعل ممارسة الرياضة أكثر صعوبة، أو تعطيل النوم، أو دفع الناس إلى التكيف بطرق غير صحية، مثل التدخين أو الشرب.