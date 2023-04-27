هاشتاق “الراتب” يتصدر الترند.. ومغردون: “ننتظر هذا اليوم بفارغ الصبر”

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تصدر هاشتاق “الراتب”، الترند، صباح اليوم الخميس، فيما تداول مغردون العديد من التغريدات يتساءلون عن راتب إبريل

وبشكل فكاهي، قالت مغردة: “اللي متزوجة تستعد لشفط الراتب من زوجها بعد وصوله المنزل”.

وأضاف آخر: ” أنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر.. متى يحين يوم نزول الراتب في حسابي”.

وتابع ثالث قائلاً: “لا تحبط الآخرين بكلامك حتى لو كنت ترى الحياة تعيسه فــَ غيرك يحتاج الأمل فإما أن .تساعده أو تصمت !، لا تيأس ففي كل يوم يولد أمل جديد”.

الراتب التقاعدي

في سياق متصل، أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن الإفصاح عن الراتب التقاعدي ضمن بيانات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان يتعين الإفصاح عن الراتب التقاعدي لوالده الذي تحصل عليه مناصفة لوالدته وأخته؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لابد من الافصاح عن الراتب التقاعدي للمستفيد الرئيس وللتابعين ويتم تسجيل نسبة كل تابع على حدة”.

وحددت الإجراءات الواجب اتباعها على النحو الآتي:

-اختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي.

-مصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر “مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” أو “مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد.

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