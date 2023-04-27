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مشاهد لكثافة البرد بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض
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مشاهد لكثافة البرد بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض

مشاهد لكثافة البرد بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض

مشاهد لكثافة البرد بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض
٠٩:٤٩:٢٦ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تكون البرد صباح اليوم الخميس، بكثافة بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض.

برد كثيف بين الرويضة وثادق بالرياض

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد لكثافة البرد بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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