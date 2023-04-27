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تشمل طلاب هذه المراحل.. اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ الأحد
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تشمل طلاب هذه المراحل.. اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ الأحد

تشمل طلاب هذه المراحل.. اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ الأحد

تشمل طلاب هذه المراحل.. اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ الأحد
١٠:٠١:٤٦ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الأحد المقبل اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وتستمر الاختبارات لمدة خمسة أيام دونما تأثير على انتظام اليوم الدراسي.

وتشمل طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وطلاب المرحلة المتوسطة، والصف الأول والثاني الثانوي.

وقالت وزارة التعليم، إن الاختبارات يتم وضع درجات أعمال السنة عليها بواقع 20 درجة، يضاف إليها درجات المهام الأدائية والأعمال والمشاريع التي يقوم بها الطالب خلال العام.

الفصل الدراسي الثالث 

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل، ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.

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