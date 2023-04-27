بايدن يفضح نفسه.. ما سر”ورقة الغش” التي أحرجت الرئيس؟

تواصل – وكالات:

تتوالى مفاجآت الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زلات لسانه التي لا تنتهي، حيث كشف مؤخرًا عن سر “ورقة الغش” التي أحرجت البيت الأبيض والإدارة الأمريكية.

بايدن يعرض “ورقة غش” على الجمهور

وخلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك إيل في واشنطن، عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن “ورقة غش” على الجمهور

والتي كانت تحتوي على الأسئلة الموجهة إليه من قبل الصحفيين.

كيف كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمر؟

وكانت صحيفة “نيويورك بوست”، هي التي كشفت الأمر، عندما قام بايدن بعرض صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة “لوس أنجلوس تايمز”،

وكان اسمها مكتوبًا بالأحرف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.

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وحسب “سبوتنيك”، فقد جاء أول سؤال على الورقة “كيف تربط أولوياتك في السياسة الداخلية..

مثل إعادة توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية، بالسياسة الخارجية التي تعتمد على التحالفات؟”

“بايدن” يعلن رغبته بالترشح للانتخابات الرئاسية

في الوقت نفسه، أعلن بايدن، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، لكنه غير مستعد حاليًا للإعلان عن تلك الخطوة وإطلاق الحملة الانتخابية.

أكبر من يتولى الرئاسة الأمريكية

ويعد بايدن صاحب الثمانين عامًا أكبر من يتولى الرئاسة الأمريكية.

وفي حالة اختياره لولاية ثانية في 2024 سيكون قد بلغ من العمر 82 عامًا.

ترامب يترشح للرئاسة

وفي نوفمبر الماضي، كان الرئيس السابق دونالد ترامب أعلن رسميًا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة ثالثة له للوصول إلى البيت الأبيض.