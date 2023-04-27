تغريم “تليجرام” 198 ألف دولار يوميًا وتعليق استخدامه في هذا البلد

تواصل – وكالات:

قضت محكمة برازيلية، بتعليق عمل تطبيق “تليجرام”، بعدما أحجمت الشركة المالكة له عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على هذا التطبيق.

وفرضت المحكمة، أمس الأربعاء، على “تليجرام” غرامة تناهز 198 ألف دولار يوميًا “لعدم الامتثال”.

وأمرت بـ”التعليق المؤقت لنشاطاته”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير العدل فلافيو دينو في تصريحات إلى الصحفيين.

وأضاف “ثمة مجموعات معادية تنشط على هذه الشبكات، ونعرف أن هذا الأمر هو في صلب العنف الممارس ضد أطفالنا”، في إشارة الى موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.

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سلسة جرائم

وفي إبريل، قتل رجل يحمل فأسًا أربعة أطفال تراوحت أعمارهم بين الرابعة والسابعة في مدرستهم.

وفي الأسبوع ذاته، تعرضت مدرستان أخريان لهجومين لم يؤديا إلى سقوط قتلى.

في مارس، قتل فتى في الثالثة عشرة من عمره أستاذة في مدرسة بساو باولو طعنًا بالسكين.

وفي نوفمبر، قتل مسلّح في السادسة عشرة أربعة أشخاص وأصاب أكثر من عشرة آخرين في هجومين على مدرستين في ولاية اسبيريتو سانتو بجنوب شرق البلاد.

ونقل موقع “جي 1” الإخباري عن مصادر في الشرطة اشتباهها بأن المراهق كان على تواصل مع مجموعات معادية على “تليجرام”.

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