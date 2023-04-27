الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
ارتفاع ملحوظ.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
دراسة: التمييز في العمل يؤدي إلى زيادة ضغط الدم
تشمل طلاب هذه المراحل.. اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث تبدأ الأحد
مشاهد لكثافة البرد بين الرويضة وثادق شمال غرب الرياض
بايدن يفضح نفسه.. ما سر”ورقة الغش” التي أحرجت الرئيس؟
هاشتاق “الأمراض النفسية” يتصدر الترند.. ومغردون: “العلاج في يديك”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تغريم “تليجرام” 198 ألف دولار يوميًا وتعليق استخدامه في هذا البلد

تغريم “تليجرام” 198 ألف دولار يوميًا وتعليق استخدامه في هذا البلد

تغريم “تليجرام” 198 ألف دولار يوميًا وتعليق استخدامه في هذا البلد
٠٩:٣٢:٠٠ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

قضت محكمة برازيلية، بتعليق عمل تطبيق “تليجرام”، بعدما أحجمت الشركة المالكة له عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على هذا التطبيق.

وفرضت المحكمة، أمس الأربعاء، على “تليجرام” غرامة تناهز 198 ألف دولار يوميًا “لعدم الامتثال”.

وأمرت بـ”التعليق المؤقت لنشاطاته”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير العدل فلافيو دينو في تصريحات إلى الصحفيين.

وأضاف “ثمة مجموعات معادية تنشط على هذه الشبكات، ونعرف أن هذا الأمر هو في صلب العنف الممارس ضد أطفالنا”، في إشارة الى موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

3 خصائص ومميزات فريدة في “تليجرام”

سلسة جرائم

وفي إبريل، قتل رجل يحمل فأسًا أربعة أطفال تراوحت أعمارهم بين الرابعة والسابعة في مدرستهم.

وفي الأسبوع ذاته، تعرضت مدرستان أخريان لهجومين لم يؤديا إلى سقوط قتلى.

في مارس، قتل فتى في الثالثة عشرة من عمره أستاذة في مدرسة بساو باولو طعنًا بالسكين.

وفي نوفمبر، قتل مسلّح في السادسة عشرة أربعة أشخاص وأصاب أكثر من عشرة آخرين في هجومين على مدرستين في ولاية اسبيريتو سانتو بجنوب شرق البلاد.

ونقل موقع “جي 1” الإخباري عن مصادر في الشرطة اشتباهها بأن المراهق كان على تواصل مع مجموعات معادية على “تليجرام”.

اقرأ أيضًا:

“اعتدال” و”تليجرام” يزيلان أكثر من 6 ملايين محتوى متطرف لهذه التنظيمات

الكلمات الدلالية:
النازيون الجدد تطبيق تليجرام محكمة برازيلية

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة 4 وإصابة 3 من عائلة يمنية في حادث بشرورة

وفاة 4 وإصابة 3 من عائلة يمنية في حادث بشرورة

٠٢:٠٨ ص، الجمعة، ٢٢ أغسطس ٢٠١٤
خادم الحرمين يستقبل جموعاً من الأمراء والمشايخ والمواطنين (فيديو)

خادم الحرمين يستقبل جموعاً من الأمراء والمشايخ والمواطنين (فيديو)

٠٢:٤٢ م، الثلاثاء، ٢٣ يونيو ٢٠١٥
الطائف.. طيران الأمن ينقذ 4 حجاج مصريين من أحد مرتفعات «بالهدا» (صور)

الطائف.. طيران الأمن ينقذ 4 حجاج مصريين من أحد مرتفعات «بالهدا» (صور)

١٠:٤٦ م، الأثنين، ٠٥ سبتمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض

بالفيديو.. السيارات عالقة في سيول شعيب مرخ بالزلفي في الرياض

١١:٤٧ م، الجمعة، ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *