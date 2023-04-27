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هاشتاق “الأمراض النفسية” يتصدر الترند.. ومغردون: “العلاج في يديك”

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هاشتاق “الأمراض النفسية” يتصدر الترند.. ومغردون: “العلاج في يديك”

هاشتاق “الأمراض النفسية” يتصدر الترند.. ومغردون: “العلاج في يديك”

هاشتاق “الأمراض النفسية” يتصدر الترند.. ومغردون: “العلاج في يديك”
٠٩:٤٠:٠٠ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق الأمراض النفسية الترند في المملكة، صباح اليوم الخميس ، فيما تداول مغردون  تغريدات مؤثرة.

وقالت مغردة: والله إنكم بخير ونعمة وأمن وأمان، بس الشخص في هذا الزمن بس يشتكي ولا يحمد ربه ويشكره على هذه النعم الكثيرة.

وقال آخر: من يوم ظهور الأطباء النفسيين على القنوات الفضائية والأمراض النفسية في ازدياد، الطب النفسي ليس من الجيد التثقيف فيه لغير المريض وداخل العيادات النفسية فقط.

وأضاف: “بل من يدرسون الطب النفسي لا يسلم كثير منهم من الإصابة به بسبب دراسته، أوقفوا ظهورهم على القنوات”.

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وتابع مغرد ثالث قائلاً: ” الأمراض النفسية لاتقتصر على الذين يزورون العيادات النفسية، ولكن الحسد والحقد والغل والنميمة والنفاق والتحريض كلها أمراض نفسية.

من جهته، قال مغرد: “أحيانًا يكون العلاج هو الخروج من المحيط فقط دون صراع، دون ضغط، دون اتهامات.. واهجرهم هجرًا جميلاً..

أحيان يكون العلاج في يديك ولكنك تستهلك كل قدراتك لتمسك بأشياء لو تركتها كان الخيار أفضل”.

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أخبار السعودية أمرتص الأمراض النفسية التريند السعودية المملكة

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