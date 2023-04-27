هذا ما يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر

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يحذر الأطباء من الإفراط في استخدام السكر، تحسبًا لتداعياته السلبية على الصحة.

ويرتبط ذلك بالإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وتسوس الأسنان وارتفاع نسبة الكوليسترول والسمنة وغيرها.

والسؤال: ماذا يحدث للجسم في حال قطع تناول السكر تمامًا؟

يعد النظام الغذائي الخالي من السكر من الحميات الغذائية الشهيرة حول العالم، وفقًا لما أورده تقرير لموقع “الكونسلتو” الطبي نقلاً عن موقع “فيري ويلهيلث”.

ويشترط هذا النظام التوقف عن استهلاك السكر الطبيعي والصناعي نهائيًا لمدة ثلاثة أيام، ومن اليوم الرابع حتى السابع، يمكن تناول ثمرة فاكهة واحدة في المساء.

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قواعد النظام الغذائي الخالي من السكر

– تجنب الحلويات والفواكه.

– الابتعاد عن المشروبات السكرية، مثل العصائر والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

– تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي والقهوة، بدون سكر.

– وتناول الطعام بدون مقبلات، مثل الكاتشب والمايونيز.

– تناول اللحوم والأسماك والبيض.

– تناول وجبة إفطار واحدة تحتوي على الكربوهيدرات من الحبوب غير المحلاة.

– عند إدخال الفاكهة، يجب اختبار الأنواع قليلة السكر، مع ضرورة أن تكون الثمرة صغيرة الحجم.

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فوائد النظام الغذائي الخالي من السكر

عند اتباع نظام غذائي بدون سكر لمدة أسبوع، يصبح الشخص أقل عرضة لـ:

– زيادة الوزن

– حب الشباب.

– تقلب المزاج.

– السرطان.

– السكري من النوع الثاني.

– أمراض القلب.

– تسوس الأسنان.

– ضعف الذاكرة.

– التعب.

الآثار الجانبية لنظام غذائي خالٍ من السكر

على الرغم من أن الرجيم الخالي من السكر يحمي من العديد من المشكلات الصحية، إلا أنه قد يسبب لبعض متبعيه عددًا من الآثار الجانبية.

لكن سرعان ما تختفي في غضون مدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عند اعتياد الجسم عليه، وتشمل:

– الصداع.

– الشعور بالتعب والإعياء.

– الكسل.

– تقلب المزاج.