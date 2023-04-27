الهلال الأحمر السوداني: البلاد تتجه للأسوأ وما يحدث كارثة إنسانية كبيرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الهلال الأحمر السوداني، أن ما يحدث كارثة إنسانية كبيرة، وأن الوضع يتجه نحو الأسوأ بسبب تراجع خدمات المشافي.

تجدد الاشتباكات بالخرطوم

يأتي هذا وسط تجدد الاشتباكات بالخرطوم بالقرب من مقر قيادة القوات المسلحة ومنطقة شرق مطار الخرطوم الدولي.

فيما حض وزير الخارجية الأمريكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي على ضرورة الضغط على طرفي النزاع في السودان لوقف العمليات العسكرية على الفور.

تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا

وكشف الجيش السوداني أنه تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا وجنوب السودان ومنظمة “الإيجاد”، وأنه يدرس جميع مقترحات الوساطة.

شروط مبادرة الوساطة

وأكد أن البرهان تسلم مبادرة من الإيجاد ووافق عليها مبدئيًا، وهي تتضمن تمديد الهدنة 72 ساعة إضافية وإيفاد ممثل من القوات المسلحة وآخر من الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

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فيما أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان، أنه أجرى نقاشًا مثمرًا مع وزير خارجية المملكة حول الأزمة، وأنه يشكر المملكة على اهتمامها وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

فيما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، الدعوة لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والعودة إلى الالتزام بالاتفاق الإطاري.

إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية بينهم 119 مواطنًا سعوديًا منذ بداية عمليات الإجلاء من السودان.

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