الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي
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تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي

تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الراتب التقاعدي
٠٩:٠٢:٥٩ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن الإفصاح عن الراتب التقاعدي ضمن بيانات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول ما إذا كان يتعين الإفصاح عن الراتب التقاعدي لوالده الذي تحصل عليه مناصفة والدته وأخته؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حساببها عبر موقع “تويتر”: “لابد من الافصاح عن الراتب التقاعدي للمستفيد الرئيس وللتابعين ويتم تسجيل نسبة كل تابع على حدة”.

وحددت الإجراءات الواجب اتباعها على النحو الآتي:

-اختيار نوع الدخل “راتب تقاعدي.

-مصدر الدخل يتم اختياره حسب المصدر “مسجل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” أو “مسجل لدى المؤسسة العامة للتقاعد.

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موعد صرف دفعة مايو

يأتي ذلك فيما كشف حساب المواطن عن موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.

وقال: “يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”. وأضاف: “وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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