بالفيديو.. “الخثلان” يوضح خطورة الوقوع في أعراض المسلمين

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أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، خطورة الوقوع في أعراض المسلمين.

القرآن الكريم بيّن خطورة الوقوع في الأعراض

وكشف في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الوقوع في أعراض المسلمين يتبين خطورته في قول الله تعالى:”إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ”.

اللسان أخطر عضو في جسم الإنسان

وبين أن معنى تلقونه بألسنتكم يدل على سرعة ما سمعوه ورددوه دون أن يتبينوا ويتثبتوا، ويتحروا صحته.

فكأن الذي يتلقى هنا واستمع هو اللسان، كناية عن السرعة والعجلة في القول.

الوقوع في الأعراض عند الله عظيم

وأضاف أن الله تعالى يقول: “وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ”، أي مستسهلين أمر الوقوع في أعراض العباد وهو أمر عند الله عظيم.

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وأشار إلى أنه في وقتنا الحاضر إذا بلغك حديث في عرض أحد من المسلمين، والحذر الحذر من نقل هذا الحديث،

فلا يدري أي منا ربما يكون مكذوبًا عليه، وربما نشر أحد هذا الخبر عنه لمآرب أخرى.

وسائل التواصل أسرع طرق الخوض في الأعراض

ونوه إلى أنه في وقتنا الحاضر وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه إذا نشر أحد منا حديثًا يتكلم في عرض أحد دون بينة أو تثبت، فهو مشترك مع من خاض في العرض نفسه.

وأوصى الخثلان، بأن يترك المسلم مثل هذه الأمور غير الحقيقية ولا الثابتة، ويحمي سمعه وبصره ويحافظ على مجتمعة من نشر القيل والقال ووقف الإشاعات المكذوبة.