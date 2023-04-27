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هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند. ومغردون: “الجو يجنن”
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هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند. ومغردون: “الجو يجنن”

هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند. ومغردون: “الجو يجنن”

هاشتاق “أمطار الرياض” يتصدر الترند. ومغردون: “الجو يجنن”
٠٨:٣٧:٠٠ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “أمطار الرياض”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الخميس، في الوقت الذي تداول فيه مغردون تغريدات عديدة تحتوي على فيديوهات للأمطار.

وقالت مغردة: أمس الجو يجنن كان ودي أطلع أصور لكم بس كان فيني نوم بعد الدوام لدرجة نزلت من غرفتي ونمت عندهم بالصالة”.

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زخات المطر

وأضاف آخر: ” لا شيء يأخذنا إلى الحنين كزخّاتِ مطرٍ تطرقُ نوافذنا، وكوب دافئ تلامسه الأنامل ومدفأة تشعل الذكريات”.

وتابع ثالث: ” ماقلت لك جو الرياض اليوم غير.. شفت المطر شلون حن وحضنها”.

وقال مغرد: “وبين صبح الأماني وطيّات الرضى يومٌ جديد يهدينا إياه خالقنا أصبحنا وأصبح المُلك لله”.

سقوط أمطار 

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح على مناطق نجران، جازان، عسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح على مناطق الباحة، مكة المكرمة، حائل، الشرقية، الرياض.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أمطار غزيرة الرياض السعودية المملكة

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