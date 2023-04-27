الاعتذار ليس عيبًا.. كيف تبادر إليه دون إبطاء أو تردد؟ (3 أشياء تعرف عليها)

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الاعتذار هو تعبير عن الندم عند ارتكاب خطأ ما تجاه شخص آخر، طلبًا للصفح والمغفرة منه، وهذا مما يدعو إليه الإسلام ويحث عليه.

عن أبي الدَّرداء رضي الله عنه قال: “كانت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مغضبًا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل، حتى أغلق بابه في وجهه.

فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدَّرداء: ونحن عنده، وفي رواية: أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه، حتى أبدى عن ركبته، فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر (أي سبق بالخير). فسلَّم وقال: يا رسول الله! إنِّي كان بيني وبين ابن الخطَّاب شيء، فأسرعت إليه ثمَّ ندمت،

فسألته أن يغفر لي، فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثًا)، ثمَّ إنَّ عمر ندم على ما كان منه، فأتى منزل أبي بكر، فسأل: أثمَّ أبا بكر؟ فقالوا: لا.

فأتى إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، فجعل وجه النَّبي صلى الله عليه وسلم يتمعَّر؛ حتى أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، وقال: يا رسول الله! والله أنا كنت أظلم (مرتين). فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله بعثني إليكم، فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ (مرتين)، فما أوذي بعدها”.

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الاعتذار ليس عيبًا

ويقول الدكتور حمزة بن سليمان الطيار في صحيفة “الرياض”، إن “الاعتذار ليس عيبًا ولا ضعفًا ولا استخزاءً من فاعله.

ووصف الاعتذار بأنه علامة على الشهامة وكرامة النفس، إن بادر به المخطئ غير مجبَرٍ عليه ولا مضطرٍ إلى تقديمه تحت ضغط الآخرين، معتبرًا أن العيب في التمادي في البغي والإصرار على الإساءة.

وأبرز الطيار رأيه بشأن الاعتذار في ثلاث نقاط:

الأولى: إذا كان الاعتذار علاجًا لما لحق المضرور من ضررٍ أيًا كان نوعه، فلا بد لهذا العلاج من أن يكون المعالجُ به صادقاً فيه غيرَ غاشٍّ فيه، وأن يصرفه بقصد تلافي الأمر وإصلاح الخلل.

وبين أن المطلوب من المعتذر مخطئًا أن يُقرَّ بخطئه وأن يلتمس من أخيه العفو والصفح، وبهذا يكون قد سعى في رأب الصدع، وسلِّ سخيمة النفس، ووقْفِ سوء الفهم قبل استشرائه.

وقال إنه بهذا ينجو من تبعاتِ حقوق الناس التي لا يتخلص منها إلا بالاستحلال.

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الاعتذار علامة الشهامة وكرامة النفس

الثانية: الاعتذار ليس عيبًا ولا ضعفًا ولا استخزاءً من فاعله، بل هو علامة الشهامة وكرامة النفس إن بادر به المخطئ غير مجبَرٍ عليه ولا مضطرٍ إلى تقديمه تحت ضغط الآخرين.

واعتبر الطيار أن العيب في التمادي في البغي والإصرار على الإساءة، وإنما يُصرُّ عليها من يجد في نفسه ضعفًا..

بحيث يظن أن إنصاف الناس من نفسه يضع من قدره، وأما الواثق بنفسه فيُفرِّقُ جيداً بين أسباب الارتفاع وأسباب الضعة.

الحكمة من الاعتذار

الثالثة: إذا أشاع المخطئ إساءته إلى المظلوم، وتحدث بها في مجالس متعددة، أو نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، فمن تمام الاعتذار أن يشيع إنصافه على حسب إشاعته للنيل منه.

وقال الطيار إن الحكمة من الاعتذار تلافي الضرر وإصلاحه وعلاجه، والكلمة إذا خرجت من الفم لم يمكن استرجاعها والتخلص منها.

فهي كما قال الشاعر: فإنَّ الشِّعرَ ليسَ له مَرَدٌّ … إذا وَرَدَ المياهَ بِهِ التِّجَارُ