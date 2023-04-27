بعد الإبلاغ عن تغيبه..”إنجاد”: وفاة مفقود “رويغب” في الرياض

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أعلن فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ عن العثور على مفقود رويغب بالرياض “متوفى”، بعد تحرك عدد من أعضاء الفريق في محاولة لإنقاذه.

وقال الفريق عبر حسابه على “تويتر”: عُثِر على ‎مفقود رويغب -متوفى- من قِبل فارس ‎فريق إنجاد: محمد جميل العبدالله ومتطوعين من خارج الفريق.

وأضاف: نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كل الشكر للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم خير الجزاء.

في وقت سابق، نجح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ في عملية مميزة وبجهد كبير في استخراج كرفانة عالقة بعمق الصحراء.

عملية إنقاذ مميزة

وقال فريق إنجاد، في تغريدة عبر “تويتر”: “فريق إنجاد ينجح بفضل الله باستخراج كرفانة عالقة داخل الصحراء بمسافة 80كم، بعد أن أُحتجزت في الطين لأيام”.

وأضاف فريق إنجاد أنه فور وصول البلاغ تحرك الأعضاء من عدة مناطق للمشاركة في هذه المهمة التي تكللت بالنجاح.

وخلال الشهر الماضي، كشف فريق إنجاد، للبحث والإنقاذ، عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال 7 أيام فقط.

وقال الفريق في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إنه تلقى 6 بلاغات لمفقودين خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه تلقى كذلك 222 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

ارتفاع عدد البلاغات

في سياق متصل، ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

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#تحديث إنا لله وإنا إليه راجعون عُثِر على #مفقود_رويغب -متوفى- من قِبل فارس #فريق_انجاد:

محمد جميل العبدالله

ومتطوعين من خارج الفريق. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يتقبله مع الشهداء، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كل الشكر للأعضاء المشاركين، كتب الله أجرهم وجزاهم… pic.twitter.com/A3YKO5oPPn — فريق إنجاد للبحث والإنقاذ (@enjad911) April 26, 2023