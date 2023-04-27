تصوير جوي.. شاهد تدفق السيول بالمجمعة مع شلال العجمي بالحريق في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية والطقس غير المستقر، جرت السيول، صباح اليوم الخميس، نتيجة أمطار غزيرة على شعيب النخيل شمال المجمعة بالرياض.

سيول وأمطار وشلالات على محافظات الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت السيول والشلالات بعد هطول أمطار غزيرة على محافظات المجمعة والحريق والقويعية وحرميلاء بمنطقة الرياض.

🔴 تصوير جوي لـ

سيول شعيب النخيل

شمال #المجمعة

الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ

26 إبريل 2023م

رصد | علي البدر

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. pic.twitter.com/kt2zlFKneg — طقس (@tqqs) April 26, 2023

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

🔴 شاهد

لحظة وصول السيل لشلال العجمي في مركز نعام بمحافظة الحريق

جنوب #الرياض

الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ

26 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/xSfju3IpVC — طقس (@tqqs) April 27, 2023

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

🔴 فيديو متداول

البرد في نفود السر غرب لبخة

شمال غرب #الرياض

الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ

26 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/rZBKAnLmOP — طقس (@tqqs) April 26, 2023

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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🔴 اندقاع قوي لـ

سيول شعيب خضاخض شمال محافظة الحريق جنوب الرياض

الأربعاء ٦ شوال ١٤٤٤هـ

26 إبريل 2023م

من | فيصل سعود

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. pic.twitter.com/7JCOMeLmmv — طقس (@tqqs) April 26, 2023

ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.