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تصوير جوي.. شاهد تدفق السيول بالمجمعة مع شلال العجمي بالحريق في الرياض

تصوير جوي.. شاهد تدفق السيول بالمجمعة مع شلال العجمي بالحريق في الرياض

تصوير جوي.. شاهد تدفق السيول بالمجمعة مع شلال العجمي بالحريق في الرياض
٠٧:٤٨:٥٠ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا للحالة المطرية والطقس غير المستقر، جرت السيول، صباح اليوم الخميس، نتيجة أمطار غزيرة على شعيب النخيل شمال المجمعة بالرياض.

سيول وأمطار وشلالات على محافظات الرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تدفقت السيول والشلالات بعد هطول أمطار غزيرة على محافظات المجمعة والحريق والقويعية وحرميلاء بمنطقة الرياض.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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ضرورة أخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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