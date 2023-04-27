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بعد انتهاء إجازة العيد.. غيابات وانصراف الطلاب في أول يوم دراسة (صور)

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بعد انتهاء إجازة العيد.. غيابات وانصراف الطلاب في أول يوم دراسة (صور)

بعد انتهاء إجازة العيد.. غيابات وانصراف الطلاب في أول يوم دراسة (صور)

بعد انتهاء إجازة العيد.. غيابات وانصراف الطلاب في أول يوم دراسة (صور)
٠٧:٣٥:١٣ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع العودة إلى مقاعد الدراسة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، رصدت تقارير صحفية غيابًا ملحوظًا يين الطلاب في العديد من مدارس مراحل التعليم العام بالمنطقة الشرقية.

ورصدت صحيفة “اليوم”، مغادرة عدد من الطلاب مدارسهم مع أولياء أمورهم، نظرًا إلى محدودية الحضور.

وأشارت إلى وجود غيابات متفاوتة بين الطلاب والطالبات في مدارس أخرى في اليوم الأول للدراسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الصحيفة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارات المدارس في إعداد البرامج التحفيزية لجذب الطلاب.

فضلاً عن التواصل مع أولياء الأمور من خلال الرسائل النصية للتأكيد على أهمية التزام أبنائهم بالحضور، وتأثير غيابهم على درجات الانضباط المدرسي.

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بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. الطلاب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث

انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك

ياتي ذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي بدأت في 13 من إبريل 2023، الموافق 25 من رمضان 1444 هـ، وذلك حتى 25 من إبريل، الموافق الخامس من شوال،

واستأنف الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة اليوم الأربعاء، الفصل الدراسي الثالث.

وأعلنت الإدارات التعليمية المختلفة بمناطق ومحافظات المملكة عن مواعيد الدوام الدراسي وفقًا للتوقيت الصيفي الذي بدأ العمل به.

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للطلاب وأولياء الأمور.. مواعيد بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث

الفصل الدراسي الثالث

ويستمر الفصل الدراسي الثالث لمدة ثلاثة عشر أسبوعًا دراسيًا، بما في ذلك أسبوع لاختبارات نهاية الفصل.

ويختتم بنهاية دوام الخميس الموافق 22 من يونيو 2023، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث المطولة الوحيدة في موعدها يومي 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

ويبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، وبذلك ستكون نهاية جدول الاختبارات النهائية في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.

 

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