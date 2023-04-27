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“الصحة العالمية”: وفيات فيروس كورونا تراجعت بنسبة 95% هذا العام

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“الصحة العالمية”: وفيات فيروس كورونا تراجعت بنسبة 95% هذا العام

“الصحة العالمية”: وفيات فيروس كورونا تراجعت بنسبة 95% هذا العام

“الصحة العالمية”: وفيات فيروس كورونا تراجعت بنسبة 95% هذا العام
٠٧:٤٠:٥٦ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19) بنسبة 95% منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس ما يزال موجودًا.

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تراجع وفيات كورونا أمر مشجع

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي “إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19.

وتابع، على الرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض”.

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الفيروس ما يزال يتحور

وحذر من أن ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس ما يزال يتحور، وما يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.

وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية تأمل في إعلان نهاية لكوفيد-19 كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل.

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الكلمات الدلالية:
الصحة تراجع وفيات فيروس كورونا فيروس كورونا كورونا كوفيد 19 منظمة الصحة العالمية

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