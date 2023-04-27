خدمة اليوم.. 8 خطوات لتأسيس مركز إرشاد أسري أهلي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم وأيسر الخطوات من أجل تأسيس مركز إرشاد أسري أهلي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول على ترخيص مركز إرشاد أسري.

وأضافت أن ذلك يأتي بهدف تقديم خدمات إرشادية نفسية واجتماعية، وبأسلوب علمي متخصص، يسهم في البناء والاستقرار الأسري والاجتماعي للمستفيدين.

خطوات لتأسيس مركز إرشاد أسري أهلي

وأشارت إلى أن الخدمة تحقق التنمية الأسرية والاجتماعية في المجتمع، وذلك باتباع عدد من الخطوات والشروط:

الخطوات

1 – سجل دخولك للخدمة.

2 – اختر خدمة تأسيس مركز إرشاد أسري أهلي.

3 – قم بتعبئة نموذج الطلب.

4 – أرسل الطلب.

5 – سيطلب منك استكمال البيانات لرفعها للوزارة.

6 – اضغط على زر “تقديم” حتى تقوم الوزارة بدراسة الطلب.

7 – بعد موافقة الوزارة المبدئية، يمكنك رفع رد الجهات المعنية وتعيين المدير.

8 – بعد الموافقة النهائية يمكنك طباعة وثائق المركز.

المتطلبات

1 – كروكي الموقع المقترح.

2 – صحيفة الحالة الجنائية وتعميدها من إدارة الأدلة الجنائية “يتم طباعة النموذج من الخدمة”.

3 – إثبات المهنة وتعميدها من الأحوال المدنية “يتم طباعة النموذج من الخدمة”.

4 – موافقة الجيران “يتم طباعة النموذج من الخدمة”.

5 – تقرير المكتب الهندسي “يتم طباعة نموذج خطاب متطلبات التقرير من الخدمة”.

6 – المزيد في دليل استخدام الخدمة.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

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وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19911″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.