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عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار الرعدية على الرياض ومكة و6 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار الرعدية على الرياض ومكة و6 مناطق

عاجل.. “الأرصاد” يتوقع هطول الأمطار الرعدية على الرياض ومكة و6 مناطق
٠٥:٠٥:٠٤ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

سيول وبرد ورياح نشطة على 3 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير.

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أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، وحائل، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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