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بهذه الطريقة إيلون ماسك يربح 100 ألف دولار شهريًا

بهذه الطريقة إيلون ماسك يربح 100 ألف دولار شهريًا

بهذه الطريقة إيلون ماسك يربح 100 ألف دولار شهريًا
٠٤:٣٧:٤٩ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يبدو أن إثارة عاصفة علامات التوثيق الزرقاء التي شهدتها “تويتر” من الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك”، كانت من أجل الحصول على مزيد من الأرباح، وتعويض الخسائر التي مُني بها منذ شراء “العصفور الأزرق” نهاية العام الماضي.

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خدمة “المتابعة المميزة” بـ 4 دولارات شهريًا

وأعلن “ماسك” رسميًا عن تفعيل خدمة “المتابعة المميزة” على “تويتر”، بمقابل شهري 4 دولارات، ثم نشر قائمة تكشف عن عدد متابعيه.

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 100 ألف دولار شهريًا

ووفقا لما ذكره موقع “business insider”، قال ماسك سابقًا إن أولئك الذين يشتركون معه، مقابل 4 دولارات شهريًا وفقًا لملفه الشخصي، سيتمكنون من طرح أي شيء مرة كل بضعة أسابيع، ووفقًا لحساباتInsider، إذا كان لدى ماسك 24.700 مشترك، فسيحصل على 98.800 دولار شهريًا.

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مزايا المشتركين في “المتابعة المميزة”

قال ماسك إن المستخدمين سيكونون قادرين، من خلال “الاشتراكات”، على:

– تحصيل رسوم من المتابعين مقابل المحتوى الحصري، بما في ذلك النصوص الطويلة ومقاطع الفيديو الطويلة والمساحات المخصصة للمشتركين فقط.

– سيحصل المشتركون أيضًا على شارات خاصة.

ويمتلك إيلون ماسك أربع شركات أخرى إلى جانب تويتر، بما في ذلك Tesla و SpaceX و The Boring Company و Neuralink.

ومنذ توليه شركة الوسائط الاجتماعية في أكتوبر، نفذ ماسك ميزات جديدة، مثل Twitter Blue، والتي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة اختيار زرقاء إذا دفعوا مقابل العضوية الشهرية، كما أنه خفض القوة العاملة بنحو 80٪.

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