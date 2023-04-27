عاجل.. زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مصر

تواصل – واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر جمهورية مصر العربية، حسبما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

الزلزال شمال مرسى مطروح

وأفاد رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في بيان له، مساء أمس، أن الزلزال وقع في تمام الساعة العاشرة و35 ثانية، على عمق 108.60 كيلومترًا وعلى دائرة عرض 36.25 درجة شمالاً، وخط طول 26.45 درجة شرقًا وعلى بعد 551 كيلو مترًا شمال مرسى مطروح.

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لا خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب اليونان

ومساء أمس الأربعاء، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، حدوث زلزال في اليونان منذ قليل وشعر به سكان المدن المصرية والقاهرة.

وأوضح المركز في بيان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن زلزلا في اليونان بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر منذ قليل.

وأضاف أن الزلزال الجديد شعر به بعض السكان في المدن المصرية والعاصمة القاهرة.

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زلزال جديد في تركيا

وقبل ساعات تعرضت مدينة قهرمان مرعش جنوب تركيا ، لهزة أرضية بلغت شدتها 4.3 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة الأناضول عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” قولها في بيان: إن مركز الهزة كان في قضاء غوكسون، وكانت على عمق 7.36 كيلومترات تحت الأرض.

وكانت قهرمان مرعش قد تعرضت لزلزال مدمر بقوة 7.8 درجات في السادس من الماضي، تلته 9136 هزة ارتدادية.

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