لهذه الأسباب.. منع نائبة متحوّلة جنسيًّا من دخول برلمان أمريكي

تواصل – وكالات:

منع جمهوريون في برلمان ولاية مونتانا الأمريكية، نائبةً ديموقراطية متحوّلة جنسيًّا من دخول قاعة المجلس خلال عام 2023، بعد أن صوتوا لحظر الرعاية الطبية التي تؤكد النوع الاجتماعي للأطفال.

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اعتراض نواب البرلمان على كلام النائبة المتحولة جنسيًا

وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن المشرعة زوي زفير، منعت من دخول قاعة مجلس النواب.

وذلك بعد أن قالت لزملائها الجمهوريين إنّ إقرارهم مشروع قانون يحظر تقديم الرعاية الصحية للقاصرين المتحوّلين لتأكيد جنسهم “سيُلطّخ أيديهم بالدماء”.

واعترض النواب الجمهوريون على كلام زفير، وخاطبوها في بيان نُشِر عبر “تويتر” باعتبارها ذكرًا وليس امرأة.

ودعا تجمّع “فريدوم هاوس” إلى “توجيه تأنيب للنائب زوي زفير فورًا بعد إدلائه بتعليقاته التهديدية والمقلقة إلى حد كبير في مجلس النواب اليوم”.

ورفض مات ريجير، الرئيس الجمهوري لبرلمان مونتانا، الخميس، استدعاء زيفير للمشاركة في النقاشات، قائلًا إنّه لن يُسمَح لها بالتحدّث حتى تعتذر.

وأيّد النواب الجمهوريون في توصيت فيما بينهم في المجلس الجمعة هذه الخطوة. ويتمتّع الجمهوريون بغالبية 68 مقعدًا من أصل 100.

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“زفير” تتهم النواب بإسكاتها

وأضافت النائبة زوي زفير أنه تم إسكاتها ومعاقبتها في مجلس النواب منذ الأسبوع الماضي بالتصويت لاتخاذ إجراء تأديبي لبقية جلسة 2023.

واستمرت المواجهة أسبوعًا بين زعماء الجمهوريين في مجلس النواب وزفير والتي خلصت إلى أنها ستظل قادرة على التصويت عن بعد بموجب شروط العقوبة.

ومع ذلك، لن تتمكن من مناقشة المقترحات والتعديلات قيد النظر مع الأعضاء الـ 99 الآخرين في مجلس مونتانا للفترة المتبقية من الدورة التشريعية التي تستغرق 90 يومًا.

وتُعَد حقوق المتحوّلين جنسيًّا في مقدمة القضايا الخلافية في الولايات المتحدة، وتثير انقسامًا حادًّا في المجتمع.

ومنذ يناير، تم تمرير 29 قانونًا جديدًا يُقيّد حقوق المتحولين جنسيًّا في 14 ولاية أمريكية..

وفقًا لبيانات للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نشرتها صحيفة “واشنطن بوست” هذا الأسبوع.

ويأتي الخلاف في برلمان مونتانا بعد أسابيع من طرد نائبين من ذوي البشرة السوداء من برلمان ولاية تينيسي.

وذلك إثر مشاركتهما في احتجاجات ضد ما وصفاه بأنّه تواطؤ جمهوري مع العنف المسلح، لكن تم السماح لهما لاحقًا بالعودة.

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