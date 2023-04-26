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لم يتركه ﷺ في سفر ولا حضر.. هاشتاج #الوتر جنه القلوب يتصدر تريند تويتر
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لم يتركه ﷺ في سفر ولا حضر.. هاشتاج #الوتر جنه القلوب يتصدر تريند تويتر

لم يتركه ﷺ في سفر ولا حضر.. هاشتاج #الوتر جنه القلوب يتصدر تريند تويتر

لم يتركه ﷺ في سفر ولا حضر.. هاشتاج #الوتر جنه القلوب يتصدر تريند تويتر
٠٢:٣٥:٥٣ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

صلاة الوتر سنة مؤكدة، لمداومة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عليه في حضره وسفره.

صلاة الوتر:

وروى أبو أيوب: أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: “الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل”، رواه أبو داود.

وتصدر هاشتاج #الوتر_جنه_القلوب تويتر في المملكة، حيث تفاعل العديد من النشطاء مع الهاشتاج بعبارات تحث على أداء صلاة الوتر.

#الوتر_جنه_القلوب:

وكتب أحد النشطاء قائلا :” سنة صلاة الوتر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ” اجْعَلُوا آخرَ صَلاَتِكُمْ بِاللّيْلِ وِتْرًا”.. وصلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى وهي من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركه.

وشارك أيضا أحد النشطاء:”والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما “.. قال ابن عباس : “من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماً”.

فيما علق آخر قائلا :” قُم الليل إلا قليلا”..  وضوء،ثم وتر،ثم دعاء وما يدريك لعل الله يغفر لك بها ذنبا ويجلب لك خيرا عظيما،ويصرف عنك البلاء ربماهذه الليلة يقال ” قَدْأُوتِيتَ سُؤْلَكَ”.. فأي شرف أن يصطفيك الله لمناجاته مالم تكن من المصلين كن من المستغفرين “والمُسْتَغْفِرينَ بالأسْحَار”.

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الكلمات الدلالية:
أداء صلاة الوتر السفر والحضر ترك صلاة الوتر سنة مؤكدة صلاة الوتر

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