لم يتركه ﷺ في سفر ولا حضر.. هاشتاج #الوتر جنه القلوب يتصدر تريند تويتر

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صلاة الوتر سنة مؤكدة، لمداومة النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عليه في حضره وسفره.

صلاة الوتر:

وروى أبو أيوب: أن النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: “الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل”، رواه أبو داود.

وتصدر هاشتاج #الوتر_جنه_القلوب تويتر في المملكة، حيث تفاعل العديد من النشطاء مع الهاشتاج بعبارات تحث على أداء صلاة الوتر.

#الوتر_جنه_القلوب:

وكتب أحد النشطاء قائلا :” سنة صلاة الوتر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” اجْعَلُوا آخرَ صَلاَتِكُمْ بِاللّيْلِ وِتْرًا”.. وصلاة الوتر من أعظم القربات إلى الله تعالى وهي من السنن المؤكدة التي ينبغي على المسلم المحافظة عليها وعدم تركه.

وشارك أيضا أحد النشطاء:”والذين يبيتون لربهم سجداً وقياما “.. قال ابن عباس : “من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله ساجداً وقائماً”.

فيما علق آخر قائلا :” قُم الليل إلا قليلا”.. وضوء،ثم وتر،ثم دعاء وما يدريك لعل الله يغفر لك بها ذنبا ويجلب لك خيرا عظيما،ويصرف عنك البلاء ربماهذه الليلة يقال ” قَدْأُوتِيتَ سُؤْلَكَ”.. فأي شرف أن يصطفيك الله لمناجاته مالم تكن من المصلين كن من المستغفرين “والمُسْتَغْفِرينَ بالأسْحَار”.

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