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نظام غذائي يحمي من تليف الكبد
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نظام غذائي يحمي من تليف الكبد

نظام غذائي يحمي من تليف الكبد

نظام غذائي يحمي من تليف الكبد
٠٢:٣٩:٤٣ ص، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة جديدة في جامعة أوساكا اليابانية، أن تناول مريض الكبد الدهني غير الكحولي المكونات الـ 12 الأساسية للطعام الياباني، يحد من تطور تليف الكبد.

أطعمة تحمي من تليف الكبد

وأوضحت الدراسة أن المكونات الـ 12، تشمل “الأرز، وحساء ميسو، والمخللات، ومنتجات الصويا، والخضروات الخضراء والصفراء، والفواكه، والمأكولات البحرية، والفطر (المشروم)، والأعشاب البحرية، والشاي الأخضر، والقهوة، ولحم البقر.

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ووفق موقع “مديكال إكسبريس”، فإن تناول كميات كبيرة من منتجات الصويا، والمأكولات، والأعشاب البحرية، يحد بقوة من تليف الكبد”.

نمط غذائي مفيد

وقال الدكتور الياباني يوشيناري ماتسوموتو إن “الدراسة تشير إلى أن نمط النظام الغذائي الياباني قد يكون فعالاً لعلاج المصاببين بمرضى الكبد الدهني غير الكحولي”.

الثوم والكبد الدهني

وفي وقت سابق كشفت دراسة حديثة عن أن إدراج الثوم في النظام الغذائي يساعد في التخفيف من مرض الكبد الدهني.

ويحتوي الثوم على خصائص مضادات الأكسدة والمضادات الحيوية، ويمكن لمكوناته النشطة بيولوجيًا أن تساعد في التخفيف من أعراض الكبد الدهني البسيط.

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